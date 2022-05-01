محمد بن زايد يأمر بصرف "عيدية" لفئة محددة من الأطفال في الإمارات

بمناسبة عيد الفطر، أصدر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرا يقضي بصرف عيدية لفئة محددة من الأطفال في الدولة.

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وفي التفاصيل، أمر الشيخ محمد بن زايد بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة، وتشمل الأطفال دون سن 18 عاما، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوس جميع الأطفال في هذه المناسبة المباركة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضافت "وام" أن هذه المبادرة "تأتي في إطار اهتمام ولي عهد أبو ظبي بمشاركة أبنائه الأطفال وعائلاتهم فرحة العيد والحرص على نشر الفرح والسعادة لدى فئات مجتمع الإمارات كافة في جميع المناسبات".

المصدر: "وام"