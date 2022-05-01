"دار الإفتاء" المصرية تكشف للمواطنين كيفية حساب قيمة زكاة الفطر بـ"طريقة سهلة وميسرة"

كشفت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وميسرة وباستخدام لغة عامية بسيطة.

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وعلى حسابها في "فيسبوك"، أوضحت "دار الإفتاء" موضحة: "إعرف "دار الإفتاء" المصرية حسبت قيمة زكاة الفطر ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ولغة عامية أيضا سهله وبسيطة".

وأضافت: "حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله..طيب سعر أردب القمح كام..900 جنيه، والأردب فيه 150 كيلو يبقى سعر الكيلو كام..6 جنيه..طيب والزكاة أد إيه..صاع من قمح..طيب الصاع يساوي كام كيلو..طلع يساوي 2.04 كيلو..يبقى نضرب 2.04 كيلو * 6 يطلع الناتج 12.24 جنيه".

وأكملت: :"دار الإفتاء قالت إنه 15 جنيه، يعني كمان مزودين عن السعر بشويه، بحيث اختلاف الأسعار في الأردب، و15 جنيه الحد الأدنى، يعني طلع أكتر من 15 جنيه..لو معاك ودخلك يسمح لكبس اللي مش هيقدر، فأقل حاجه يطلعها عن الفرد 15 جنيه، وتخرج قبل صلاة العيد".

المصدر: RT