الاتحاد المصري للغرف السياحية يكشف عن أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال عيد الفطر

كشف الاتحاد المصري للغرف السياحية عن أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال عيد الفطر.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن "معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطر جيدة".

وأضاف محمد ثروت: "السياح العرب ساهموا فى رفع نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة الكبرى، لاسيما الموجودة بوسط البلد وعلى كورنيش النيل إلى أكثر من 95%"، مشيرا إلى أن "السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال العيد، تلتها كل من ليبيا ثم الإمارات العربية المتحدة".

وذكر أن "العديد من فنادق القاهرة، وبسبب الإقبال الكبير من السياح العرب لقضاء إجازات عيد الفطر بالعاصمة المصرية، رفعوا أسعار الإقامة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 35% عن الأسعار الطبيعية للإقامة بالفنادق".

كما أكد أن "السياحة العربية ساهمت أيضا في إحداث انتعاشة فى نسب الإشغال الفندقي فى العديد من المدن الشاطئية، لا سيما الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة ، وأن نسب الإشغال المرتفعة بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري".

هذا وأشار رئيس لجنة السياحة العربية إلى أن "الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول شمال إفريقيا (الجزائر وتونس والمغرب)، لا زالت ضعيفة حتى الآن رغم قرار الحكومة بمنح التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر من نحو 180 دولة، إلا أن هذا القرار لم يساهم إلى الآن في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من تلك الدول، موضحا أن "المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه شركات السياحة المصرية لجذب سياح دول شمال إفريقيا للقدوم للبلاد بأعداد كبيرة كانت تتمثل فى الحصول على التأشيرة، وأن موسم الصيف المقبل قد يشهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين من تلك الدول للمقصد السياحي المصري".

المصدر: "الوطن"