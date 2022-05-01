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ليبيا.. رفع حالة "القوة القاهرة" عن ميناء الزويتينة وعودته للعمل مؤقتا

أخبار العالم العربي

ليبيا.. رفع حالة
Gettyimages.ru
ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة وعودته للعمل مؤقتا
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عودة ميناء الزويتينة النفطي شمال شرقي البلاد للعمل بشكل مؤقت، لتفادي أضرار تكدس النفط في خزانات الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان يوم الأحد: "تفيد المؤسسة الوطنية للنفط أنه بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة فإن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لا قدر الله ما لم يتم تفريغ الخزانات".

وأضافت "هذا وقد أعطيت التعليمات للمشغل "شركة الزويتينة" بمباشرة شحن النواقل المتاحة".

وتابعت قائلة: "وبهذا تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الأزمة قريبا".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت السبت من وقوع كارثة بيئية مع استمرار إغلاق ميناء الزويتينة النفطي، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط بفعل أفراد محليين على وقع الانقسام بين حكومتين في البلاد والخلافات حول صرف عوائد النفط.

وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة النفطيين الشهر الجاري، فضلا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، بعدما أجبرت مجموعة من الأفراد موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.

وتعتمد ليبيا كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.

المصدر: RT + وكالات

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