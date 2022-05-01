قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات والسعودية

أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالزيارتين اللتين قام بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من الإمارات والسعودية.

وأفاد أنور قرقاش بأنهما "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "زيارتا الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبنيه نهج التواصل والتقارب، خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل".

وأضاف: "لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما، وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك".

زيارات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للامارات والسعودية الشقيقة وتبني نهج التواصل والتقارب خطوة ايجابية لصالح المنطقة ككل، لا يجب ان نقبل بان يبقى النظام الاقليمي مأزوما وعلينا ان نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 30, 2022

والسبت اختتم الرئيس أردوغان زيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسبق ذلك زيارة أجراها أردوغان إلى الإمارات في فبراير الماضي هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.

المصدر: RT