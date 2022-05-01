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قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات والسعودية

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قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات والسعودية
Gettyimages.ru
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش
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أشاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بالزيارتين اللتين قام بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من الإمارات والسعودية.

وأفاد أنور قرقاش بأنهما "خطوة إيجابية لصالح المنطقة".

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "زيارتا الرئيس أردوغان للإمارات والسعودية الشقيقة وتبنيه نهج التواصل والتقارب، خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل".

وأضاف: "لا يجب أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوما، وعلينا أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معا نحو الاستقرار والازدهار المشترك".

والسبت اختتم الرئيس أردوغان زيارة إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسبق ذلك زيارة أجراها أردوغان إلى الإمارات في فبراير الماضي هي الأولى من نوعها منذ نحو 10 سنوات.

المصدر: RT

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