الملك سلمان لمرزوق الغانم: كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي

التقى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت برئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة المكرمة.

وقال مرزوق في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر": "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في مكة المكرمة".

وأضاف أن الملك سلمان أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا: "ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من لقاء العاهل السعودي ورئيس مجلس الأمة الكويتي.

تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مكة المكرمة.وقد أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا :ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي

اللهم احفظ المملكة العربية السعودية،واحفظ الكويت وكل دول الاسلام من كل شر #مرزوق_الغانمpic.twitter.com/Ph48KocKFt — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) April 30, 2022

المصدر: RT