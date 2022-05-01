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الملك سلمان لمرزوق الغانم: كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي

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الملك سلمان لمرزوق الغانم: كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي
تويتر
التقى الملك سلمان بن عبد العزيز برئيس مجلس الأمة الكويتي
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التقى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت برئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في مكة المكرمة.

وقال مرزوق في تغريدة له عبر صفحته في "تويتر": "تشرفت بتلبية دعوة الإفطار الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في مكة المكرمة".

وأضاف أن الملك سلمان أكد على عمق العلاقة بين البلدين قائلا: "ان كل كويتي سعودي وكل سعودي كويتي".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا من لقاء العاهل السعودي ورئيس مجلس الأمة الكويتي.

المصدر: RT

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