الرئيس المصري وأمير قطر يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، هاتفيا، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، "تم تبادل التهنئة (خلال الاتصال) بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

يذكر أن "دار الإفتاء" المصرية، كانت قد أعلنت أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو، هو أول أيام شهر شوال (عيد الفطر).

المصدر: RT