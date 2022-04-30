لجنة "شؤون الأسرى" التابعة للحوثيين تطالب الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها

طالبت لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف العربي للوفاء بالتزاماتها حيال ملف الأسرى.

وقال رئيس اللجنة عبد القادر مرتضى في تغريدة عبر "تويتر": "كنا نأمل أن يشهد شهر رمضان المبارك انفراجة في ملف الأسرى، وقدمنا العديد من المقترحات والمبادرات والعروض لأجل ذلك".

وأضاف: "لكن للأسف تعنت وعرقلة مرتزقة العدوان حال دون ذلك".

وتابع: "على الأمم المتحدة الضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم والكف عن هذا التعنت والعرقلة".

كنّا نأمل ان يشهد شهر رمضان المبارك إنفراجة في ملف الاسرى’ وقدمنا العديد من المقترحات والمبادرات والعروض لاجل ذالك

ولكن للاسف تعنت وعرقلة مرتزقة العدوان حال دون ذالك.

وعلى الامم المتحدة الضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم والكف عن هذا التعنت والعرقلة. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 30, 2022

المصدر: RT