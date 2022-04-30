 
مباشر

لجنة "شؤون الأسرى" التابعة للحوثيين تطالب الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها

أخبار العالم العربي

لجنة
Globallookpress
الحوثيون في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxex

طالبت لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف العربي للوفاء بالتزاماتها حيال ملف الأسرى.

وقال رئيس اللجنة عبد القادر مرتضى في تغريدة عبر "تويتر": "كنا نأمل أن يشهد شهر رمضان المبارك انفراجة في ملف الأسرى، وقدمنا العديد من المقترحات والمبادرات والعروض لأجل ذلك".

وأضاف: "لكن للأسف تعنت وعرقلة مرتزقة العدوان حال دون ذلك".

وتابع: "على الأمم المتحدة الضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم والكف عن هذا التعنت والعرقلة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا