إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان

أجلت السلطات الإسرائيلية، يوم السبت، محاكمة حارس المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة فادي عليان حتى الـ30 من مايو المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن "عليان تعرض للاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات".

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة في الشمال الشرقي من القدس الشرقية المحتلة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

المصدر: "معا"