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"المعابر والحدود" في غزة تعلن آلية عمل معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء السبت، عن آلية عمل معبر رفح البري جنوبي القطاع، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني، أن إجازة عيد الفطر المبارك في معبر رفح البري، ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس 5 مايو 2022.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون مغلقا خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتبارا من صباح الأحد 8 مايو 2022.

المصدر: وكالات

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