مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس اثنين في واقعة وفاة ثمانية أطفال غرقا بالبحيرة

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس قائد دراجة آلية تسبب "عن طريق الخطأ" في وفاة ثمانية أطفال غرقا بالبحيرة، وكذا حبس متهم آخر لارتكابه جريمة الإتجار بالبشر في حق المتوفين.

وفي التفاصيل، تلقت النيابة العامة بلاغا صباح اليوم يفيد بوفاة ثمانية أطفال غرقا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت، وأفاد ذويهم بوقوع الحادث حال عودتهم من العمل، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وبعد انتقال فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة ومعاينه جثامين الأطفال المتوفين، وسؤال ذويهم، تبين أنهم كانوا يعملون لدى شخص من بلدتهم لإعانة أهلهم على مصاريف المعيشة، وأن الدراجة الآلية "تروسيكل" التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.

وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة سائق الدراجة فيما نُسب إليه من ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون حمله رخصة قيادة أو تسيير، فقرر بقيادته الدراجة وقت الحادث نيابة عن سائقها الأصيل، وحال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت الدارجة بالمجرى المائي.

واستجوبت النيابة العامة الشخص الذي تولى تشغيل هؤلاء الأطفال والذي كان مستقلا الدراجة معهم خلال الواقعة، حيث اتهمته بارتكابه جريمة الإتجار بالبشر، وتشغيله الأطفال دون السن القانوني، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وطلبت تحريات مباحث الإتجار بالبشر حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.

المصدر: RT