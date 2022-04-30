 
مباشر

محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتحقيق أمن اليمن واستقراره

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتحقيق أمن اليمن واستقراره
RT / wam
محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتحقيق أمن اليمن واستقراره
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxdp

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ آل نهيان، العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن "خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام".

وأكد ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء "على دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور".

وقال إن دولة الإمارات "لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويات"، مؤكدا "ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متينة".

من جانبه أعرب رشاد العليمي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا