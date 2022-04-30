مقتل جندي تركي في عملية "القفل المخلب" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية "القفل المخلب" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الجندي نور الدين أوزون أصيب خلال اشتباكات يوم 19 أبريل الجاري، ونقل إلى المستشفى إثر ذلك، إلا أن كافة محاولات إنقاذه باءت بالفشل".

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وفي 18 أبريل الجاري أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"