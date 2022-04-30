"حزب الله" يقترح قانونا لـ"حماية أموال المودعين" في لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن تقديمه اقتراح قانون لحماية أموال المودعين، إلى المجلس النيابي، معربا عن أمله بإقرار هذا القانون.

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وفي مؤتمر صحفي له، قال رئيس كتلة "الوفاء لللمقاومة" (حزب الله)، النائب محمد رعد: "الحقيقة أن الغاية من هذه الندوة الصحفية هو تظهير موقفنا الواضح والجلي من بالنسبة لقضية مهمة وحساسة وخصوصا في هذه الفترة التي يعاني منها المواطن تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألمت بالبلد، ولأن الموضوع بهذه الحساسية وهذه الخطورة، ولأن النقاش حول هذا الموضوع استطال بين كل الجهات المعنية المحلية والدولية أيضا، ولأن هناك في الحقيقة كثيرا من الأسئلة والشكوك التي يمكن أن تراودنا وتراود الناس حول هذا الموضوع، تقدمنا يوم الخميس ككتلة وفاء للمقاومة باقتراح قانون معجل مكرر أودعناه الأمانة العامة لمجلس النواب".

وأضاف محمد رعد: "يتضمن هذا الاقتراح مادة وحيدة من شأنها أن تحمي أموال المودعين الذي يدور لغط كبير وتتفاوت الآراء حول مصير هذه الأموال، ونحن أردنا من خلال هذا الاقتراح الذي تقدمنا به أولا أن نحصن الحكومة المسؤولة أمام المجلس النيابي وأمام الناس، من أية تنازلات قد تستدرج إليها، وفيها تفريط أو بعض تفريط بأموال المودعين، سواء خلال النقاش مع الجهات الأخرى، أو خلال النقاش لتقرير مصير هذه الأموال، ومن جهة أخرى من أجل أن يكون موقفنا ومنطقنا صريحا نؤسس عليه لمواجهة الحكومة، فيما لو أخطأت في اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة".

وأكمل: "اسمحوا لي أن أتلو عليكم مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: "صفة العجلة

لما كان النقاش دائرا بين مختلف الجهات المعنية حول مصير أموال المودعين.

ولما كان هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها، ما يجعل أمر البت بمسألة حمايتها أمرا عاجلا"..تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان".





المصدر: "الجديد"