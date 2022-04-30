الرئيس السوري يصدر مرسومين لترقية وزير الدفاع إلى رتبة "عماد" وتعيين رئيس أركان للجيش

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، مرسوما يقضي بترقية اللواء علي بن محمود عباس، وزير الدفاع، إلى رتبة "عماد"، اعتبارا من تاريخ اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا" بأن "الرئيس الفريق بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يصدر المرسوم رقم 121 المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع إلى رتبة العماد اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2022".

وأوضحت "سانا" أن "الأسد أصدر المرسوم رقم 122، المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ 30 أبريل 2022".

المصدر: "سانا"