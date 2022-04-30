مصر.. النيابة تكشف تفاصيل واقعة التعدي على فرد أمن بمجمع سكني بالمقطم

أمر النائب العام المصري حماده الصاوي، بحبس المتهم في واقعة التعدي على فرد أمن بمجمع سكني بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونسبت إلى المتهم في الواقعة، استعراضه بالقوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد أمن بمجمع سكني بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به، وسيتم تقديمه محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغا من المجني عليه تضرر فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأوضح المجني عليه في شهادته أنه حال مباشرته العمل كفرد أمن على بوابة المجمع السكني استوقف سيارة استقلها 4 أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولهم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم.

ثم فُوجئ حارس الأمن بحضور المتهم لاحقا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسب، وأحدث إصابات به.

وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 3 من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وأكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وعلى ذلك أمر النائب العام بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.

المصدر: RT