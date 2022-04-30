لبنان.. توتر أمني واشتباكات مع الجيش على خلفية زيارة جبران باسيل لشمال البلاد (فيديو + صور)
شهدت محافظة عكار اللبنانية، اليوم السبت توترا أمنيا كبيرا عند مفرق بلدة رحبة، اعتراضا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إلى المنطقة.
وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه "سمع صوت إطلاق رصاص متقطع في المكان، بينما تولى الجيش فتح الطريق بالقوة بعدما جرى قطعها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر جانبا من التوتر الذي شهدته المنطقة.
مواجهات بين #الجيش ومحتجين— Daily Outlook (@DailyoutlookLb) April 30, 2022
بسبب زيارة #جبران_باسيل الى #عكارpic.twitter.com/T7yOQKH7LN
هيدا هو الجيش لي أهل عكار فنت عمرها هي وعم ترشه بالورد بعد كل معركة— Amar (@_AmarRashid) April 30, 2022
قدمتله نص ولادها شهداء وما سألت
اليوم جاي يرد المعروف ليوجه سلاحه ضد أهله ليحمي الفاسد جبران https://t.co/kf4UHqQ2zNpic.twitter.com/tXVk0hubOs
الاعتداءات مستمرة على الجيش اللبناني في عكار #الزعرانpic.twitter.com/XFaSQ8PSol— علي 💛 (@zoulfikar111ali) April 30, 2022
ساحبين الجيش بكامل آلياته وعتاده ليأمن حماية لجبران باسيل بزيارته على عكار 😂😂#الانتخابات_النيابية#انتخابات_2022pic.twitter.com/NBXxT1vZJ3— ملاڪ ⛈ Malak (@malaksh88) April 30, 2022
كما كشف موقع "لبنان 24" أن "بلدة رحبة شهدت ظهر اليوم إشكالا كبيرا بين عدد من مناصري "الوطني الحر" وشبان من البلدة"، كما أفيد عن انتشار مسلح.
المصدر: "لبنان 24"