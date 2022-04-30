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لبنان.. توتر أمني واشتباكات مع الجيش على خلفية زيارة جبران باسيل لشمال البلاد (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. توتر أمني واشتباكات مع الجيش على خلفية زيارة جبران باسيل لشمال البلاد (فيديو + صور)
AP
عناصر من الجيش اللبناني
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شهدت محافظة عكار اللبنانية، اليوم السبت توترا أمنيا كبيرا عند مفرق بلدة رحبة، اعتراضا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إلى المنطقة.

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مقاطع فيديو متداولة تظهر
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وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه "سمع صوت إطلاق رصاص متقطع في المكان، بينما تولى الجيش فتح الطريق بالقوة بعدما جرى قطعها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر جانبا من التوتر الذي شهدته المنطقة.

كما كشف موقع "لبنان 24" أن "بلدة رحبة شهدت ظهر اليوم إشكالا كبيرا بين عدد من مناصري "الوطني الحر" وشبان من البلدة"، كما أفيد عن انتشار مسلح. 

المصدر: "لبنان 24"

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