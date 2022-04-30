لبنان.. توتر أمني واشتباكات مع الجيش على خلفية زيارة جبران باسيل لشمال البلاد (فيديو + صور)

شهدت محافظة عكار اللبنانية، اليوم السبت توترا أمنيا كبيرا عند مفرق بلدة رحبة، اعتراضا على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إلى المنطقة.

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وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه "سمع صوت إطلاق رصاص متقطع في المكان، بينما تولى الجيش فتح الطريق بالقوة بعدما جرى قطعها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر جانبا من التوتر الذي شهدته المنطقة.

هيدا هو الجيش لي أهل عكار فنت عمرها هي وعم ترشه بالورد بعد كل معركة

قدمتله نص ولادها شهداء وما سألت

اليوم جاي يرد المعروف ليوجه سلاحه ضد أهله ليحمي الفاسد جبران https://t.co/kf4UHqQ2zNpic.twitter.com/tXVk0hubOs — Amar (@_AmarRashid) April 30, 2022

الاعتداءات مستمرة على الجيش اللبناني في عكار #الزعرانpic.twitter.com/XFaSQ8PSol — علي 💛 (@zoulfikar111ali) April 30, 2022

ساحبين الجيش بكامل آلياته وعتاده ليأمن حماية لجبران باسيل بزيارته على عكار 😂😂#الانتخابات_النيابية#انتخابات_2022pic.twitter.com/NBXxT1vZJ3 — ملاڪ ⛈ Malak (@malaksh88) April 30, 2022

كما كشف موقع "لبنان 24" أن "بلدة رحبة شهدت ظهر اليوم إشكالا كبيرا بين عدد من مناصري "الوطني الحر" وشبان من البلدة"، كما أفيد عن انتشار مسلح.

المصدر: "لبنان 24"