مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية

دانت مصر، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتقدّمت مصر، عبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، "بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين".

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وأكدت مصر مجددا، على أهمية "تضافر كل الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها".

المصدر: RT