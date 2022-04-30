دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

منحت إمارة دبي الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إنه وبتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أمر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم إضافة إلى مكرمة مالية.

وأضافت أن ذلك تقديرا لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل.

ووجه ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكدا أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام.

ودعاهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية