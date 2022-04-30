"الاتصالات المصرية": شهر رمضان شهد زيادة بعدد مستخدمي الإنترنت

أفادت وزارة الاتصالات المصرية بأن شهر رمضان شهد زيادة بعدد مستخدمي الإنترنت ووصل إلى 13 مليون شخص.

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وأوضحت وزارة الاتصالات أن الزيادة فى عدد مستخدمي الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة وصل إلى أكثر من 12 مليون شخص، في حين أن عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي بلغ مليون شخص، ليصل الإجمالي إلى 13 مليون شخص.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن نسبة الاستخدام الإنترنت، سواء الأرضي أو المحمول خلال شهر رمضان، ارتفعت بسبب وسائل الترفيه خلال الشهر رمضان الكريم (مسلسلات وأفلام وبرامج) إضافة إلى متابعة المنصات الإلكترونية للعرض المباشر أو التسجيلات، حيث سجلت المنصات الإلكترونية الخاصة بعرض الأفلام والمسلسلات والبرامج نحو 13 مليون ساعة مشاهدة يوميا.

وفي بيان له، كشف جهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن 33 مليون شخص يتابعون المحتوي الذي يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، وأن عدد الزيارات اليومية وصل 1.8 مليار زيارة يومية على تلك المنصات، إضافة إلى 17 مليون متابع على تطبيقات صانعي المحتوي مثل "تيكتوك" و"لايكي" و"سناب شات".

هذا وأوضح جهاز الاتصالات أن "10 مليون شخص قاموا بالدخول على مواقع خدمة شراء السلع عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة، وأن عدد الزيارات وصل ما يقرب من 200 مليون زيارة يومية، مشيرا إلى أن "25 مليون شخص استخدموا تطبيقات المراسلة "تيلغرام و"سيغنال" و"واتسآب" و"نيمو"، التي تجاوز عدد الرسائل اليومية فيها خلال رمضان أكثر من 520 مليار رسالة.

المصدر: "الوطن"