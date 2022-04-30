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"سنعتقلكم".. شرطة بغداد تحذر حاملي السلاح بطرق علنية

أخبار العالم العربي

AFP
الشرطة العراقية - أرشيف
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دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، المواطنين للإبلاغ عن الأشخاص الذين يحملون السلاح بطريقة علنية، فيما وصفت هذه الظاهرة بأنها "تهدد أمن المجتمع".

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وذكرت في بيان صحفي: "بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والأمن المجتمعيين، وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".

ودعت القيادة المواطنين إلى "الإدلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد (427) المجاني" وأكدت أن "هوية المتصل ستكون طي الكتمان".

وتابعت: "كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفيديو المذكورة، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة إرعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

المصدر: RT

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