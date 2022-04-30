تطييب وتبخير المسجد الحرام ليلة ختم القرآن بأفخر وأجود أنواع الطيب
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب.
وكثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة.
#صور_واس | لقطات جوية لـ #المسجد_الحرام ليلة الـ29 من #رمضان في أثناء ختم القرآن الكريم.#واس_عامpic.twitter.com/Ys0KuN3s5X— واس العام (@SPAregions) April 29, 2022
أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.
وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.
المصلون يشهدون ختم القرآن الكريم بـ #المسجد_النبوي.https://t.co/GC6KrXnNBU#واس_عامpic.twitter.com/gqyXnDxtWW— واس العام (@SPAregions) April 29, 2022
المصدر: واس