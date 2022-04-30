مصر.. دار الإفتاء تعلن عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام

أعلنت دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة الفطر لهذا العام، وهو 15 جنيها كحد أدنى عن الشخص الواحد، وأكدت أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

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وأكدت لجان الفتاوى المعتمدة بالأزهر والإفتاء "جواز إخراجها مالا أو على هيئة حبوب، وإن كانت مالا تصير أجدى وأنفع في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا، وتسببه بأزمات اقتصادية لدى بعض الفئات في المجتمع".

وفي هذا الإطار أعاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية نشر رأيه في قيمة زكاة الفطر، موضحا 3 حالات لإخراجها حسب الاستطاعة.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنه يستحب حين إخراج زكاة الفطر أن تراعى مصلحة الفقير على حسب حال المزكي يسارا وإعسارا، وباعتبار ما يطعمه وعياله.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز 3 حالات لإخراج زكاة الفطر تفصيلها كالآتي:

1- من كان معسرا فليخرج الزكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيها كحد أدنى عن الفرد.

2- ومن كان متوسّط الحال فليخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيها عن الفرد.

3- ومن كان موسرا فليخرج الزكاة على الزبيب، أي ما قيمته 175 جنيها عن الفرد.

المصدر: مصراوي