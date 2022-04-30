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فرق الإنقاذ المصرية تنتشل 7 جثث بعد انقلاب تروسكيل في نهر بمحافظة البحيرة

أخبار العالم العربي

فرق الإنقاذ المصرية تنتشل 7 جثث بعد انقلاب تروسكيل في نهر بمحافظة البحيرة
AFP
صورة من الأرشيف
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تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة البحيرة غرب الدلتا، من إنتشال 7 جثث من ضحايا حادث إنقلاب تروسكيل بترعة ساحل مرقص، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي العام.

وفي وقت سابق أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة أن تروسيكل كان على متنه 13 شخصا انقلب في ترعة ساحل مرقص الواقعة على طريق السوالم بدائرة المركز.

هذا ولا تزال فرق الإنقاذ تقوم بتمشيط مكان الحادث.

وفتحت الأجهزة ألأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: البوابة

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