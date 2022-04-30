مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في عزون شرق قلقيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم السبت، مقتل الشاب (27 عاما)، برصاص قوات الجيش الاسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأوضحت الصحة في بيان، أن الشاب أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذ حياته.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "إطلاق نار استهدف آليات جيش الاحتلال في منطقة الجابريت ومدينة سلفيت وبلدة برقين غرب جنين".

المصدر: RT + وفا