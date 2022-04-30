الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية (فيديو)

نفت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة.

وأشادت في البيان بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبد الله.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها قوات من "الحشد الشعبي" العراقي في المياه الكويتية.

نفت وزاره الداخلية صحة مايتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الاقليمية الكويتية

واوضحت الوزاره بأن قوات خفر السواحل لم تسجل اي تواجد للقطع البحرية المتداوله ومشيدةً في ذات الوقت بالتعاون القائم بين الكويت والعراق في ذلك. pic.twitter.com/QR7Yx7wDI5 — البحث والتحري NEWS (@albhthwalthry) April 29, 2022

هل العراق سوف يقوم بإحتلال الكويت مرة أخرى ؟ pic.twitter.com/8XlIUfStZN — د. عادل البحلق (@albahlaq) April 29, 2022

ماكو شي مجرد اختبار وتمرين تحسباً لأي عگال دايح متيه دربه من امارة ال نباح #الكويت

#العراق

اي احتكاك قادم مع قوارب الصيدالعراقية سيواجه(برد فعل)مباشر وليس بالضرورة حصول اقتحام بري خاصة وان الحشدالشعبي يمتلك خزين لابأس به من الهدايا الطائرة كماً ونوعاً

من اعاد المدن سيعيد الحدود pic.twitter.com/qmX69F6tqr — ناقم الساخر (@Sa5er94) April 29, 2022

المصدر: وكالات