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الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية (فيديو)

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الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية (فيديو)
Gettyimages.ru
الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية
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نفت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة.

وأشادت في البيان بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبد الله.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها قوات من "الحشد الشعبي" العراقي في المياه الكويتية.

المصدر: وكالات

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