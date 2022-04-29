الأوقاف المصرية: استمرار دروس العصر والظهر والعشاء بالمساجد بعد رمضان

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، يوم الجمعة، أنه سيتم السماح لأئمة المساجد تقديم دروس العصر والظهر وخاطرة العشاء حتى بعد انقضاء شهر رمضان.

وقال جمعة في تغريدة له عبر صفحته "تويتر"، إن "ذلك يأتي تعزيزا لقضية بناء الوعي ونشر الفكر المستنير وفهم صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية".

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت "السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

المصدر:"اليوم السابع"