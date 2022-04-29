سفير تونس لدى موسكو: العلاقات التونسية الروسية في مجال الفضاء تشهد تطورا ملحوظا

قال السفير التونسي في موسكو طارق بن سالم إن العلاقات التونسية الروسية في مجال الفضاء شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بن سالم لوكالة "سبوتنيك" الجمعة أن "مشروع تكوين رائدة فضاء تونسية يحظى باهتمام خاص من الجانب التونسي".

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وأشار الدبلوماسي التونسي إلى أن هذا المشروع يمكن أن يكون فرصة لتجسم زيارة على أعلى مستوى إلى روسيا".

وحول ما إذا كانت هناك مشروعات لزيارات رفيعة المستوى بين تونس وروسيا، أوضح السفير التونسي أن "السفارة تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وأن الزيارات رفيعة المستوى تأتي لتكليل العلاقات الثنائية المثمرة".

ووقعت تونس ممثلة بالمدير العام لشركة "تلنات" التونسية محمد فريخة وبمواكبة الرئيس قيس سعيد عبر الفيديو كونفرانس، في 13 أغسطس الماضي مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقية لإرسال أول رائدة فضاء تونسية في مهمة للفضاء الخارجي من المتوقع أن تتم أواخر العام 2022 أو بداية 2023.

وأكد مدير شركة "تلنات" محمد فريخة أن هذا التعاون التونسي الروسي في مجال الفضاء ليست عملية مؤقتة، بل عملية طويلة المدى، مشيرا إلى أن تونس تريد أن تصبح قطبا للفضاء في إفريقيا والعالم العربي.

وأوضح فريخة أن "هناك إمكانية خلق شركة تونسية روسية في ميدان الفضاء مشتركة بين روسكوسموس وتلنات"، بالإضافة إلى العديد من البرامج الفضائية لروسيا وممكن اشتراك التونسيين بهذه البرامج، منوها إلى أنهم اتفقوا مع "روسكوسموس" على تأهيل وإعداد مهندسين وعلماء تونسيين في مجال الفضاء.

المصدر: "سبوتنيك"