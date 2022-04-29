الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر تمنع بيع 3 منتجات من شركة شهيرة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، خطابا موجها لجميع التجار بعدم بيع أو تداول أصناف من وجبات "إندومي" بالأسواق، وفق شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالإسكندرية.

وفي هذا الصدد، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بغرفة الإسكندرية، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت خطابًا موجهًا لجميع التجار بعدم بيع أو تداول عدد من أصناف "إندومي" في الأسواق، لافتا إلى أنه "طبقا لخطاب الهيئة، فإن الأنواع الممنوعة من التداول حفظا على سلامة المواطنين، هي جميع "نكهات الشطة، وطعم فراخ متبله خاص 75 غرام، وأكواب خضار 65 غرام".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة سلامة الغذاء، برئاسة حسين منصور، كانت قد قررت في وقت سابق بسحب عينات من منتجات "إندومي" للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين، في حين أن المنوفي كان قد كشف بداية شهر أبريل أن شركة "إندومي" جمعت المنتجات القديمة من محلات السوبر ماركت والتجزئة دون غبداء أي أسباب، فيما أوضحت الشركة في بيان لاحق أن "القرار كان لتغيير شكل عبوة المنتج".

المصدر: "اليوم السابع"