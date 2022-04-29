"عيدية" من محمد بن زايد للمواطنين بمئات ملايين الدولارات

أمر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصرف قروض سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم (642 مليون دولار)، استفاد منها أكثر من 1347 مواطنا ومواطنة بأبوظبي.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لافتة إلى أن "اعتماد الحزمة الأولى لعام 2022 يأتي تزامنا مع فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع".

وأكدت "وام" أن "هذه التوجيهات تعكس اهتمام قيادة الإمارات وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه".

من جهته، أوضح فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، قائلا: "إن صرف هذه الدفعة يؤكد على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطن وسعادته وتحقيق كافة سبل الراحة والاستقرار له ولأفراد أسرته، حيث تضع القيادة الرشيدة دائماً المواطن على رأس أولويتها واهتمامها".

هذا وشدد محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، على أن "الحزمة الأولى لهذا العام تأتي لتضاعف أفراح ومسرات المواطنين في هذه المناسبة السعيدة حرصا من قيادتنا الرشيدة على تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة".

وتابع: "فور صدور التوجيهات السامية، تبدأ الهيئة في التواصل مع المواطنين المستفيدين لإبلاغهم وحثهم على البدء بإجراءات الاستفادة من الخدمات التسهيلات والمنافع المُقدمة، في إطار حرص الهيئة على تقديم كافة الخدمات الضرورية بالسرعة والجودة والكفاءة اللازمة وتوفير رحلة ميسرة للمتعاملين بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية بسهولة ويسر وراحة".

المصدر: "وام"