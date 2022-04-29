إنقاذ 3 سعوديين تقطعت بهم السبل في الصحراء

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، إنقاذ 3 مواطنين بعد أن علقت سيارتهم في رمال الصحراء.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان إنها تمكنت من إنقاذ المواطنين الثلاثة، وقدمت لهم المساعدة، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن المدة التي قضوها في المكان قبل وصول المساعدة.

‏وأهاب المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية باتباع الأنظمة وإجراءات السلامة.

ودعا رائد المالكي كل من يريد طلب المساعدة الاتصال على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و966 في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي تنقذ (3) مواطنين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية. pic.twitter.com/1T5IAaGP1o — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) April 28, 2022

وكان الأشخاص الثلاثة على متن سيارة في منطقة صحراوية تمتد بين منطقة الرياض في وسط المملكة والمنطقة الشرقية، عندما علقت المركبة في الرمال.

وحسب البيان، يقع المكان الذي علقت السيارة فيه، ضمن محمية الملك عبد العزيز الملكية.

وتمتد المحمية على مساحة كبيرة تبلغ أكثر من 28 ألف كيلو متر مربع، وهي واحدة من عدة محميات بيئية في السعودية.

ولا تعمل الهواتف النقالة في المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث لا تتواجد أبراج اتصالات لتوفر شبكات لتلك الهواتف، ما يجعل فقدان الطريق في تلك الصحاري أو تعطل السيارة فيها خطرا حقيقيا مع تعذر طلب المساعدة.

المصدر: وكالات