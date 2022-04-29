اليمنيون يحتشدون في عدة محافظات يمنية إحياء ليوم القدس العالمي

خرجت تظاهرات حاشدة، يوم الجمعة، في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى، إحياء ليوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.

واحتشد المتظاهرون في ساحة فسيحة شمالي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 60 ساحة في 13 محافظة أخرى.

من #صنعاء هنا اليمن هنا القضية الفلسطينيه في وجدانهم وقضيتهم الأساسية لن يتخلو عن تحرير الأقصى فهم خير جند الارض وجزئاً من إيمانهم #يوم_القدس_العالمي

الإيمان يماني والحكمة يمانية 🇾🇪 pic.twitter.com/AHuVUyyNOu — محمد الرهمي ٢ (@mhmd320922942) April 29, 2022

هنا #صنعاء هنا #القدس

هنا #زوال_إسرائيل

حشود مليونية في #يوم_القدس_العالمي

وهناك احتشاد لنفس الفعالية بنفس التوقيت في اكثر من خمسون ساحة وفعالية ،

القدس في قلب اليمن

pic.twitter.com/AoyHaKgWh0 — الوعد الحق (@h_mda_n) April 29, 2022

وشدد بيان صادر عن "مسيرات يوم القدس العالمي في اليمن" (منظمة غير حكومية)، على أن "فلسطين قضية عادلة ومحقة، ومصيرها أن تنتصر، ومصير الكيان المحتل الموقت إلى زوال".

وأكد البيان أنه "لا يمكن أن يتوافر الأمن الاستقرار في المنطقة إلّا بإزالة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الوجود".

وأردف البيان أن "المعركة مع العدو الإسرائيلي معركة حضارية مفتوحة في كل المجالات"، موضحا أن "خيارات التنصل من المسؤولية والسكوت والاستسلام هي خيارات تصب في مصلحة العدو".

المصدر: "معا"