مصر.. الأوقاف تسمح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد وتجهز أكثر من 600 ساحة لأداء الصلاة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر، موضحة أن القرار يهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال.

كما أشارت الوزارة في بيان إلى أنها جهزت أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد 2022، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد.

ولفتت في بيانها إلى أنه سيتم فتح المساجد للصلاة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر.

وشددت الوزارة على أن "مديرياتها وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة".

المصدر: "اليوم السابع"