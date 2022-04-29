القضاء المغربي يحكم بسجن الناشطة سعيدة العلمي إثر تدوينات في "فيسبوك"

أصدرت محكمة مغربية قرارا يقضي بسجن الناشطة سعيدة العلمي، عامين، لإدانتها بتهم منها "إهانة موظفين عموميين" جراء تدوينات لها في "فيسبوك"، وفق ما ذكر دفاعها لوكالة "فرانس برس".

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وفي حديثها لـ"فرانس برس"، أوضحت سعاد براهمة، محامية الناشطة، أن "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت بسجن العلمي (48 عاما) عامين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار)"، مشيرة إلى أنها "ستستأنف الحكم"، حيث أن الناشطة معتقلة منذ 23 مارس في إطار ملاحقتها بتهم عدة، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم"، و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، على خلفية تدوينات لها في "فيسبوك".

هذا وطالب نشطاء حقوقيون مغاربة وكذلك منظمة العفو الدولية بالإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها، باعتبار أنها تحاكم بسبب "التعبير عن آراء"، في حين أدانتها المحكمة، ورفضت طلبات دفاعها بملاحقتها في حالة سراح.

تجدر الإشارة إلى أن سعيدة العلمي كانت ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات في "فيسبوك"، كما أبدت تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"