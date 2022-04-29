السعودية.. القبض على أجانب اعتدوا لفظيا على سيدة ومرافقيها بساحة المسجد النبوي
Globallookpress
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أعلنت السلطات السعودية عن القبض على 5 باكستانيين، اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أن الجهات الأمنية قبضت على 5 أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي".
وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه "جرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة لتنافي فعلهم مع قدسية المكان وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين".
المصدر: "واس"