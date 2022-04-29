مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى 31 يوليو 2022.

وفي جلسة خاصة جرت يوم الجمعة تم التصويت بإجماع أعضاء المجلس لاعتماد القرار 2629 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 21 يوليو، في حين لم يتم الاتفاق على تعيين رئيس البعثة.

وفي وقت سابق قالت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إنها القت في باريس بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، فضلا عن مسؤولين فرنسيين كبار آخرين.

وأضافت أنها انتهزت الفرصة لتطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخرا في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة واعتزام عقد اجتماع متابعة في منتصف مايو في القاهرة.

3/1 التقيت في باريس أمس بالسيد بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، فضلاً عن مسؤولين فرنسيين كبار آخرين.وانتهزت الفرصة لأطلعهم على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة خلال 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة..-> — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 29, 2022

وتابعت قائلة: "ناقشنا أهمية دعم المسار الانتخابي - الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي".

وأشارت إلى أنهم اتفقوا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر.

3/3 كما اتفقنا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 29, 2022

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

المصدر: وكالات