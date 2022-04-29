بالفيديو.. اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك

أفاد الإعلام اللبناني بوقوع اشتباكات مسلحة بين مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بعمليات خطف ودورية من مخابرات الجيش خلال عملية دهم.

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وأشار موقع "لبنان 24" إلى وقوع الاشتباكات في بلدة دار الواسعة، ما أسفر عن توقيف "ع. ن. ش." وإصابة أحد الأشخاص، الذي تم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وتضرر آلية للجيش.

هذا ونشر موقع "النشرة" الإخباري مقطع فيديو يظهر "اشتباكات مسلحة بين مطلوبين ودورية لمخابرات الجيش أثناء عملية دهم في بعلبك".

المصدر: "النشرة" + "لبنان 24"