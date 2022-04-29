الصفدي يبحث مع غوتيريش جهود إنهاء التوتر في المسجد الأقصى

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفيا، الجهود المبذولة لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء في المسجد الأقصى في القدس.

وشدد الصفدي على "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وإزالة القيود المفروضة على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، سبيلا لإنهاء التوتر واستعادة التهدئة".

وأشار الصفدي إلى أن "وقف إسرائيل دخول غير المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك خطوة على الطريق الصحيح نحو ذلك ستسهم في تعزيز جهود التهدئة".

ونوه إلى "ضرورة العمل الفوري والفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد الأمل والثقة بجدوى العملية السلمية ويحقق تقدماً نحو تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".

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من جانبه، أطلع غوتيريش الصفدي على الجهود والاتصالات التي يقوم بها من أجل وقف التصعيد واستعادة التهدئة الشاملة بالأقصى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة "ضرورة تكثيف الجهود وتكاتفها للحفاظ على التهدئة خصوصا في هذه الأيام، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي، ووقف الأعمال الاستفزازية".

المصدر: "عمون"