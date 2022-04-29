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نصرالله يكشف عن إجراء "حزب الله" مناورات صامتة ويهدد إسرائيل

أخبار العالم العربي

نصرالله يكشف عن إجراء
AP Hassan Ammar
أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
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كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن "إجراء الحزب لمناورات صامتة بالأسابيع الماضية"، مهددا إسرائيل بالرد مباشرة على أي "خطأ أو حماقة".

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وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أقول للعدو نحن خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا الجهادية تجري مناورات صامتة".

وأضاف نصر الله: "عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن سنكون في أعلى الجهوزية، وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة"، محذرا من أن الحزب "لن يحتفظ بحق الرد" لوقت لاحق.

وتابع: "هذه الأجيال إن شاء الله ستصلي في القدس".

المصدر: RT

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