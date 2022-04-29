ليبيا.. المجلس الرئاسي يحظر تحرك الوحدات العسكرية بآلياتها خارج ثكناتها "دون إذن"

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمرا يحظر تحريك الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها "إلا بإذن منه".

وجاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس بصفته "القائد الأعلى للجيش" ووجهه إلى جميع وحدات الجيش، وإلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة.

وتضمن البلاغ "أنه يحظر على كافة الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، إلا بإذن مسبق من القائد الأعلى للجيش، وإذا استدعت الضرورة ذلك لا يتم إلا وفقا للسياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي".

كما تضمن أنه يجب على آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد بأحكام هذا البلاغ، وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.

ويأتي تحرك الرئاسي الليبي بعد ظهور مؤشرات لتصعيد بين المليشيات المسلحة المتنافسة المنقسمة ولاءاتها بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، قد يصل إلى مرحلة الحرب، خاصة مع استمرار فصول النزاع والتنافس السياسي بين الطرفين.

المصدر: وسائل إعلام ليبية