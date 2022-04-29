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الداخلية التونسية تنشر صور عنصرين خطيرين وتدعو المواطنين للإبلاغ عنهم

أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية تنشر صور عنصرين خطيرين وتدعو المواطنين للإبلاغ عنهم
Gettyimages.ru
الداخلية التونسية تنشر صور عنصرين خطيرين وتدعو المواطنين للإبلاغ عنهم
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دعت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ نشرته يوم الجمعة على موقعها الرسمي إلى الإبلاغ الفوري عن عنصرين تصنفهما الوزارة بالخطرين.

وقالت في بيان: "توقيا من الأعمال الإرهابية دعت وزارة الداخلية المواطنين في بلاغ لها يوم الجمعة إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو "سليم بن بلقاسم بن محمد القنطري" (تونسي مولود في 4 مارس 1981 قاطن بجهة حي الانطلاقة ولاية أريانة)، والمدعو "بلال بن الحبيب بن الطاهر جامي" (تونسي مولود في 20 مايو 1987 قاطن نهج ابن النديم حي النصر المنيهلة ولاية أريانة)، وذلك عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصّ مكان تواجدهما وتحرّكاتهما".

وأفاد الوزارة بأنه بإمكان المواطنين الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية في حال تم رصدهما.

الداخلية التونسية تنشر صور عنصرين خطيرين وتدعو المواطنين للإبلاغ عنهم

المصدر: RT

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