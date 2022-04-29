مهمة "تاريخية" جديدة للإمارات في مجال الفضاء

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، أنها سترسل رائد فضاء إلى المحطة الدولية في مهمة تمتد لستة أشهر.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية".

وأضاف محمد بن راشد: "الإمارات ستكون الدولة الـ11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء..فخورين بشباب الإمارات".

محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوم لمحطة الفضاء الدولية … الإمارات ستكون الدولة ال١١ في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء .. فخورين بشباب الإمارات 🇦🇪 pic.twitter.com/vSILefU77I — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 29, 2022

هذا وأفادت صحيفة "ذي ناشونال" الإماراتية، بأن رائد الفضاء الإماراتي سيكون جزءا من فريق من المقرر ان ينطلق على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" في النصف الأول من عام 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، لافتة إلى أن التوقيع مع الشركة جرى في السفارة الإماراتية لدى واشنطن، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: RT + "فرانس برس"