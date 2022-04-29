مصر.. عرض تسريب جديد للرئيس الراحل محمد مرسي وخيرت الشاطر

عرضت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" في مصر، أمس الخميس، تسريبا جديدا يجمع الرئيس الراحل محمد مرسي، وخيرت الشاطر، أحد قيادات تنظيم الإخوان.

إقرأ المزيد

وخلال التسريب، قال خيرت الشاطر: "هي الإشكالية إن المزاج العام للناخب المصري هو مزاج إسلامي، فالتحدي الحقيقي أننا لو وافقنا ودي أزمة عندنا يعني إحنا هنا بنسوق لفكرة لا إحنا فعلًا في ورطة كلنا لإني الشخصية دي قدام الشخصيات الإسلامية المطروحة فرص نجاحها مش عالية هي دي الإشكالية.. المزاج العام كدا العوا (محمد سليم العوّا الأمين العام السابق لاتحاد علماء المسلمين) سهل يا ريت.. حازم (القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل) هو اللي هينجح كل الاستطلاعات الموجودة دلوقت نمرة واحد".

وخلال اللقاء، وجه خيرت الشاطر تهديدا للسيسي، قائلًا: "إحنا أقوياء، ونستطيع فرض السيطرة، وشباب الجماعة على الاستعداد للشهادة، ولذلك مش عاوزين صدام مع الجيش، إحنا مش عاوزين صدام مع الجيش، البيانات اللي عمالة تطلع؛ بتشعلل مشاعر الناس، لو تصورك إن الإخوان ما يقدروش يواجهوا الجيش، ده وهم".

المصدر: القاهرة 24