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موقع عبري: منصور عباس التقى الملك الأردني في عمان وبحث معه تطورات القدس

أخبار العالم العربي

موقع عبري: منصور عباس التقى الملك الأردني في عمان وبحث معه تطورات القدس
Globallookpress
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كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس "القائمة العربية الموحدة" في إسرائيل، منصور عباس، التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان يوم الاثنين المنصرم.

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وقال موقع "والا" العبري، إن الطرفين ناقشا خلال لقائهما الوضع في القدس وسبل منع التوترات في الحرم القدسي.

وأوضح عباس للموقع العبري أن "الملك عبد الله لا يريد تصعيدا. علينا أن نرى ما يمكن فعله حتى لا يحدث ما حدث هذا العام مرة أخرى العام المقبل".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن عباس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برحلته قبل زيارته لقصر الملك. ولم يعترض رئيس الحكومة الإسرائيلية، لكنه لم ينقل أي رسالة إلى عبد الله الثاني عبر عباس.

وحصل اللقاء على هامش مأدبة الإفطار في قصر الملك الأردني. كما تمت دعوة ممثلين فلسطينيين من القدس الشرقية والمجتمع العربي الإسرائيلي.

المصدر: i24 news

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