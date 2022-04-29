بعد اعتراض التلامذة وأهاليهم.. السفيرة الأمريكية تتغيب عن مائدة إفطار في إحدى مدارس بيروت

ذكرت صحيفة لبنانية، أن السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، اعتذرت عن عدم حضور مائدة إفطار في إحدى مدارس العاصمة بيروت، بعد اعتراض من تلامذة المدرسة وأهاليهم.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن السفيرة شيا اعتذرت عن عدم حضور حفل إفطار كانت مدرسة العاملية في منطقة رأس النبع تنوي إقامته برعايتها وحضورها أمس.

وأوضحت الصحيفة أن "المدرسة التي أصبحت بإدارة يوسف بيضون، نجل الوزير السابق محمد يوسف بيضون، طلبت مساعدة مالية من وكالة التنمية الأمريكية (usaid)، فاشترطت الأخيرة إقامة حفل إفطار على شرف السفيرة الأمريكية، على أن تعلن بنفسها عن تقديم المساعدة".

وأضافت: "بعد تداول خبر حفل الإفطار اعترض التلامذة وأهاليهم، واعتبروا الخطوة استفزازية لهم وللمنطقة، وطالبوا بإلغاء الإفطار، ورفعوا يافطات وصورا لقاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني) على جدران المدرسة، ما دفع شيا إلى الاعتذار عن عدم الحضور، فيما أقيم الإفطار في موعده أمس".

المصدر: "الأخبار"