محتجز منذ أسابيع بسبب تغريدة.. الإمارات تفرج عن طبيب لبناني

أفرجت سلطات دولة الإمارات، أمس الخميس عن طبيب لبناني، بعد احتجازه لأكثر من 3 أسابيع، بسبب تغريدة نشرها قبل سنوات.

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وبرزت قضية الطبيب اللبناني، ريتشارد الخراط، إلى العلن في بداية شهر أبريل الجاري، عندما نقلت وسائل إعلام محلية أنه مفقود من فندقه في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على قضية الخراط، منذ احتجازه في بداية الشهر الجاري خلال زيارته لهذه الدولة العربية الغنية بالنفط.

وبعد أيام على اختفاء الخراط، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، قوله إن السلطات اللبنانية تتابع قضية الخراط المحتجز لدى الإمارات.

وشن نشطاء لبنانيون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لإطلاق سراح الخراط.

وقال شخص على اطلاع إن الاحتجاز مرتبط بتغريدة كتبها الخراط قبل سنوات واعتبرت مسيئة للإمارات، حيث سخر فيها من أسماء أشخاص في الإمارات.

وكان من المقرر أن يعود خراط، وهو طبيب أمراض نساء، إلى بيروت منتصف ليل الخميس.

المصدر: أ ب