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انهيار سقف مسجد في دولة عربية أثناء صلاة التراويح! (فيديو)

أخبار العالم العربي

انهيار سقف مسجد في دولة عربية أثناء صلاة التراويح! (فيديو)
انهيار سقف مسجد في دولة عربية أثناء صلاة التراويح
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار جزئي في سقف أحد المساجد خلال صلاة التراويح.

وقال نشطاء إن الحادث وقع في مسجد الزبن بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة العاصمة الكويت. وكان المصلون يؤدون صلاتهم ليتفاجأوا بانهيار جزء من ديكور سقف المسجد، الذي كاد يسقط على رؤوسهم.

وأفادت مصادر محلية بأنه لم يصب أي مصل بأذى جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال صيانة سقف المسجد.

وتشهد مساجد الكويت ازدحاما خلال شهر رمضان لأداء صلاتي التراويح والقيام.

ويتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويتسع المسجد الذي يصنف الأكبر في الكويت، 35 ألف مصل.

المصدر: RT

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