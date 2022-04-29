انهيار سقف مسجد في دولة عربية أثناء صلاة التراويح! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانهيار جزئي في سقف أحد المساجد خلال صلاة التراويح.

وقال نشطاء إن الحادث وقع في مسجد الزبن بمنطقة الروضة التابعة لمحافظة العاصمة الكويت. وكان المصلون يؤدون صلاتهم ليتفاجأوا بانهيار جزء من ديكور سقف المسجد، الذي كاد يسقط على رؤوسهم.

فيديو| إصلاح ديكور مسجد الزبن في الروضة بعد سقوطه أثناء صلاة التراويح pic.twitter.com/Vdo9SsyTP5 — خبر عاجل (@Breakingkw) April 26, 2022

وأفادت مصادر محلية بأنه لم يصب أي مصل بأذى جراء الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال صيانة سقف المسجد.

وتشهد مساجد الكويت ازدحاما خلال شهر رمضان لأداء صلاتي التراويح والقيام.

ويتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويتسع المسجد الذي يصنف الأكبر في الكويت، 35 ألف مصل.

المصدر: RT