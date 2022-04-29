علي باقري: قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض

قال المفاوض والنائب السياسي لوزير الخارجية الايراني، علي باقري، إن قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض، وإن "الكيان الصهيوني يجسد الإعلان العالمي لانتهاك حقوق الإنسان".

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وأضاف باقري في كلمة له خلال مؤتمر الاستفتاء الفلسطيني الأول الذي عقد يوم الأربعاء في جامعة الإمام الصادق بطهران، أن: "حل القضية الفلسطينية يكمن في المقاومة على الأرض والحل السياسي يأتي عبر الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "أي منهما كان أقرب للتحقق سيؤدي لحل القضية الفلسطينية".

وأوضح النائب السياسي لوزير الخارجية: "من بين كل المواضيع الهامة في القضية الفلسطينية، لا يوجد موضوع أهم من الجانب الإنساني للقضية، سواء قيمة الحياة البشرية أوحقوق الإنسان".

وأكد: "الكيان الصهيوني، وعلى مدى سبعة عقود، يملك الحقوق الحصرية للموسوعة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان".

المصدر: RT