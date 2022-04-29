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علي باقري: قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض

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علي باقري: قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض
irna
علي باقري
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قال المفاوض والنائب السياسي لوزير الخارجية الايراني، علي باقري، إن قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض، وإن "الكيان الصهيوني يجسد الإعلان العالمي لانتهاك حقوق الإنسان".

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وأضاف باقري في كلمة له خلال مؤتمر الاستفتاء الفلسطيني الأول الذي عقد يوم الأربعاء في جامعة الإمام الصادق بطهران، أن: "حل القضية الفلسطينية يكمن في المقاومة على الأرض والحل السياسي يأتي عبر الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "أي منهما كان أقرب للتحقق سيؤدي لحل القضية الفلسطينية".

وأوضح النائب السياسي لوزير الخارجية: "من بين كل المواضيع الهامة في القضية الفلسطينية، لا يوجد موضوع أهم من الجانب الإنساني للقضية، سواء قيمة الحياة البشرية أوحقوق الإنسان".

وأكد: "الكيان الصهيوني، وعلى مدى سبعة عقود، يملك الحقوق الحصرية للموسوعة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان".

المصدر: RT

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