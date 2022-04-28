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"واس": ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (صور)

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AP Saudi Royal Palace
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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وقالت الوكالة إن الرسالة التي تلقاها بن سلمان من تبون، "تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".
وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية في جدة، وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي.

وخلال الاستقبال، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

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