عبد الملك الحوثي: ولاء المنافقين لإسرائيل لن يجديهم شيئا

اعتبر زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن "بعض الأنظمة العميلة والحكومات المنافقة تريد أن تقنع شعوب الأمة بأن العدو الإسرائيلي حليف وصديق". ‎‌‎‌‌‎

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وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس"، قال عبد الملك الحوثي: "النظام الإماراتي والسعودي وآل خليفة في البحرين، ومن معهم، يسخرون كل وسائلهم الإعلامية للتقارب مع العدو"، مشيرا إلى أن "الأنظمة العميلة باتت ترسخ في مناهجها الدراسية تربية الأجيال على الولاء للعدو الإسرائيلي".

وأضاف الحوثي: "عنوان السلام مخادع وأرادوا جعله وسيلة للتحالف مع الصهاينة في العداء للأمة الإسلامية"، لافتا إلى أن "ولاء المنافقين للعدو الإسرائيلي لن يجديهم شيئا، وهو لا يقابلهم إلا بالتآمر".

‎‌‎‌‌‎وأكمل: "هؤلاء المنافقون مكنوا العدو الإسرائيلي بتطبيعهم معه من استغلالهم وإفسادهم لا أكثر..إعلام العدو بات يتحدث عن أن المافيا الإسرائيلية جعلت من الإمارات أهم وكر لها"، مؤكدا أن "العدو الإسرائيلي كيان فاسد وقائم في تكوينه وأهدافه على الفساد في الأرض".

وأوضح زعيم الحوثيين قائلا: "يوم القدس العالمي هو يوم التعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية"، معتبرا أن "الكيان الصهيوني وخلفه اللوبي الصهيوني في العالم، هو عدو للإسلام والمسلمين ويجب أن يتخذوه عدوا".

‎‌‎‌‌‎واستطرد عبد الملك الحوثي: "مع استمرار جهود المنافقين لتغيير النظرة للعدو الإسرائيلي تزداد أهمية إحياء يوم القدس العالمي..كيان العدو قام على ارتكاب الجرائم واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق واحتلال بلاد المسلمين".

‎‌‎‌‌وأضاف: "علينا أن نستشعر المسؤولية كأمة إسلامية وندرك بأننا معنيون بمواجهة العدو الذي يحاربنا بكل جهده"، مشددا على أن "كيان العدو ليس كيانا طبيعيا كأي كيان بشري ولا يمكن التعايش معه، وأن وجود كيان العدو في المنطقة كان لتأدية الدور الإفسادي والتخريبي فيها".

‎‌‎‌‌‎وأردف الحوثي: "تيار النفاق في الأمة يشن حربا تضليلية واسعة سخر فيها كل الإمكانيات لخدمة اليهود..وأعداء الأمة يشنون حربا أخلاقية سخرت فيها كل الإمكانات السياسية والإعلامية والثقافية".

‎‌‎‌‌‎وأضاف عبد الملك الحوثي: "الذين اتخذوا موقف الحق يتعرضون للوم من كل الذين وقفوا في صف كيان العدو ولا يبالون بهذا اللوم مهما كان".

وأشار إلى أنه "يجب أن نهتم بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها جزءا من المواجهة".

‎‌‎‌وشدد على أن "التحرك في كل المجالات وبناء القوة عسكريا واقتصاديا، هو جزء أساسي من المعركة مع العدو".

المصدر: "المسيرة"